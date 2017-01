Kapelle wil meer oog voor kwetsbare inwoners

Bijvoorbeeld door mantelzorgers, ondernemers en burgers voor te lichten over dementie kan de gemeente zich aanpassen aan haar kwetsbare inwoners. Het nieuwe project moet erin resulteren dat zij langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen en mantelzorgers hen op een verantwoordelijke manier kunnen blijven helpen.

"Wij horen het als mensen vastlopen", vertelt projectleider Petra Slingenberg van Cederhof Welzijn, "en krijgen steeds meer vragen over dementie."

Cederhof subsidieert het project met de gemeente Kapelle. "In onze gemeente hebben 220 mensen dementie en daar komen er de komende jaren tientallen bij", vertelt de Kapelse zorgwethouder Marco Kleppe.

Veilige punten

"Nog meer mensen hebben in hun omgeving te maken met dementerenden. Daarbij brengt dementie de hoogste zorgkosten en zorglasten met zich mee."

Omdat mensen steeds ouder worden, stijgt de kans dat ze te maken krijgen met een vorm van dementie. Hierdoor gaan de geestelijke vermogens achteruit. Daarnaast moeten mensen tegenwoordig langer thuis blijven wonen, waar ze vroeger eerder verhuisden naar een zorgcentrum. Dat maakt dit project volgens Cederhof Welzijn en de gemeente belangrijk.

Kennis

Een werkgroep onder leiding van Cederhof gaat aan de slag met het project. "De gemeenschap kan zich aanpassen aan kwetsbare mensen door bijvoorbeeld de kennis over dementie te vergroten onder inwoners en bij publieke plaatsen", legt Slingenberg uit.

"Denk aan winkeliers die rekening houden met dementerende klanten. Of het aanwijzen van herkenbare 'veilige punten' in de gemeente waar dementerenden terecht kunnen voor hulp. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook gezinnen."

Toegevoegde waarde

Het project is juist alleen voor Kapelle, omdat de kleinschaligheid toegevoegde waarde heeft. Het saamhorigheidsgevoel is volgens de betrokken partijen groot in de gemeente en dat helpt om bijvoorbeeld een ronddwalende persoon te herkennen.

Als mensen meer oog hebben voor hun omwonenden, valt het op als iemand op straat het even niet meer weet, zegt wijkverpleegkundige Wanda de Kunder, die ook bij 'Gemeente Kapelle Dementievriendelijk' betrokken is. "Als we ons hiervoor met zijn allen inzetten, kunnen mensen langer met een veilig gevoel thuis blijven wonen."

Onvrijwillige zorg

En dat met minder zogenaamde 'onvrijwillige zorg', zoals deuren bij een dementerende thuis op slot doen, verwacht De Kunder. "Onvrijwillige zorg ontstaat vaak uit onmacht bij de mantelzorger. Je doet de deur bij het weggaan op slot, omdat je zo goed mogelijk voor je naaste wil zorgen. Maar wat als er brand uitbreekt?"



Kwetsbare mensen blijven, vaak noodgedwongen, langer thuis wonen, aldus de projectpartijen. "De omgeving is hierop niet altijd ingericht", zegt Slingenberg. "Daardoor ervaart de dementerende naast de ziekte extra beperkingen of voelt zich niet begrepen door de omgeving. Mantelzorgers voelen vaak een zware belasting en moeten vaker beslissingen nemen voor de oudere."

Het project moet deze situaties verbeteren. Bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers, zodat een mantelzorger tijd voor zichzelf krijgt. "Ik denk dat bij goede samenwerking de inzet van onvrijwillige zorg voorkomen kan worden", zegt De Kunder. "Iedere situatie is anders en vraagt om maatwerk, maar er zijn altijd alternatieven te bedenken."

Betrekken

De partijen willen iedereen in Kapelle bij het project betrekken. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met dementie, hun naasten, maar ook ondernemers en inwoners die zich graag willen inzetten voor het project zich aanmelden voor de werkgroep of als dementievriend.

Ideeën over hoe de gemeente zich beter kan aanpassen aan kwetsbare mensen zijn ook welkom. Mail voor meer informatie naar dementievriend@cederhof.eu.