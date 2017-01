1,8 miljoen voor oude bedrijventerreinen

In 2016 was er één miljoen euro beschikbaar in de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om daarvan 450.000 euro toe te kennen aan de gemeente Terneuzen. Zij gaat het terrein aan de Koegorsstraat herprofileren en investeren in de Handelspoort. Ook gaat er 180.000 euro naar de gemeente Tholen, die de bedrijfsloodsen aan de Paasdijkweg in Poortvliet wil slopen, zodat er woningen kunnen worden gebouwd.

Afwijzingen

De gemeenten moeten zelf ook een bijdrage leveren aan de opknapbeurt. Aanvragen van de gemeenten Goes en Vlissingen zijn afgewezen.

Aan de subsidieregeling is een aantal voorwaarden verbonden. Zo moeten er regionale bedrijvenprogramma’s met afspraken over de toekomst zijn vastgesteld.

Ruzie

Vlissingen ruziet nog met Middelburg over het Walcherse document en Goes heeft nog geen afspraken gemaakt op de Bevelanden. De drie ton die daardoor zijn overgebleven gaan mee naar dit jaar. Het provinciebestuur wil investeren in verouderde bedrijventerreinen.

"Soms zijn er parkeerproblemen, leegstand, is er (milieu)overlast of de terreinen liggen te dicht bij de dorpskernen. Hiermee willen we de kwaliteit verbeteren. Op die manier wordt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich in de provincie te vestigen en voor gevestigde bedrijven om te investeren", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht. "Het is een impuls voor het gebied, voor de mensen die er werken en voor hun bezoekers."

De gemeente zet de subsidieregeling voor dit jaar nog voor de zomer open.