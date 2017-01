Omnium niet blij met voorstel over uitbesteden

Dat schrijven de directie en raad van commissarissen van het sport- en recreatiecomplex in Goes in een brief. Donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. "De gedachte dat uitbesteding tot lagere kosten of een kleiner financieel risico voor de gemeente zal leiden is niet onderbouwd", is te lezen.

Afschrijvingen

De financiële problemen zijn volgens het onderzoek van Synarchis, dat een paar weken geleden is gepresenteerd, veroorzaakt door de te hoge financieringslasten en afschrijvingen. "Dit wordt niet opgelost door het uitbesteden van de exploitatie aan een commerciële partij."

Substantieel

Een al uitgevoerd onderzoek naar het uitbesteden van de horeca toont dat volgens de leiding van Omnium aan. Synarchis adviseert een substantiële en structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Wethouder Derk Alssema zei naar aanleiding van het onderzoek dat Goes 'in feite voor een dubbeltje op de eerste rang' heeft gezeten als je de gemeentelijke bijdrage afzet tegen de maatschappelijke waarde van Omnium. "Wij zijn verrast en teleurgesteld over het raadsvoorstel dat ons inziens geen recht doet aan de inspanningen en maatschappelijke bijdragen van Omnium in de afgelopen 25 jaar."

Kern

De raad van commissarissen en directie zien het liefste dat de gemeente met hen een aantal toekomstscenario’s maakt. "Kern daarbij is het vinden van een oplossing voor de hoge financieringslasten en afschrijvingen."

Verlies

Omnium zit sinds de verbouwing in 2014 in de problemen. Over 2016 is wel aanzienlijk minder verlies geboekt dan in 2015: een kleine twee ton tegenover ruim vier ton.

De gemeente heeft voor zowel 2016 als 2017 een extra subsidie van 150.000 euro beschikbaar gesteld.