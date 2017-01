Kruiningse scholieren bezoeken Watersnoodmuseum

Het bezoek was een lang gekoesterde wens van het comité dat de jaarlijkse herdenking van de Watersnoodramp in 1953 in Kruiningen organiseert.

Na de herdenkingsbijeenkomst van vorig jaar kreeg het comité toestemming om de excursie te organiseren. “De afgelopen jaren lijkt de belangstelling voor de herdenking van de Watersnoodramp toe te nemen”, laat jeugd- en jongerenwerker Jessica Stols van de gemeente Reimerswaal weten.

De Kruiningse scholen zijn ieder jaar actief betrokken bij de herdenking. “Dat zal zonder twijfel hebben meegespeeld, toen alle drie de scholen direct enthousiast reageerden op de uitnodiging van het comité voor het museumbezoek. De leden van het comité, die de overdracht van de verhalen rond de ramp aan de jeugd van nu als één van haar doelstellingen heeft, zagen daarmee een grote wens in vervulling gaan.”

Baby'tje

Donderdag namen de leerlingen via een speurtocht en onder leiding van een gids een kijkje in de vier caissons van het Watersnoodmuseum.

“Het was een geslaagde ochtend. We gingen van feiten naar de emoties tot de wederopbouw en de toekomst. De persoonlijke bezittingen van mensen en vooral de beelden en lange namenlijst van de mensen maakten een grote indruk. ‘Er zijn veel kinderen verdronken die nog veel jonger zijn dan ikzelf, zelfs een baby’tje van een paar maanden!’, zei één van de leerlingen.”

De kinderen konden in caisson 4 zien wat er nu allemaal wordt gedaan om een nieuwe ramp te voorkomen.

“Heel actueel hoorden we dat de dag van ons bezoek de stormvloedkeringen nauwlettend in de gaten werden gehouden, want er werd springtij verwacht in combinatie met stormachtig weer. Hierdoor werd het voor de leerlingen nog duidelijker hoe wij vandaag de dag worden beschermd tegen het water.”