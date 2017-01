Meer activiteiten voor ouderen in Reimerswaal

"Dat is goed nieuws voor de ouderen", vertelt voorzitter Jan Louwerse van Stichting Senioren Reimerswaal."“Zij kunnen nu aan nog meer activiteiten meedoen.

Nieuw

In iedere kern worden er activiteiten georganiseerd. Per kern zit er een afgevaardigde in het bestuur van de stichting. In het verleden werden er weinig activiteiten door de stichting ontplooid.

"Dit kwam ook, omdat de ANBO veel voor hun rekening nam.” Met het opheffen van de verschillende lokale ANBO-stichtingen worden er geen activiteiten meer georganiseerd.

"Deze activiteiten willen wij nu weer terugbrengen voor de ouderen, maar we hebben ook nieuwe activiteiten. We gaan met de nieuwe subsidie onder andere een paasbrunch organiseren, een barbecue, toneelmiddag, biljartcompetitie, sinterklaasmiddag, kerstmiddag en daarnaast willen we een busreis organiseren."

Drempel

De standaardactiviteiten zoals koersballen, bingo, schilderen, biljarten, sjoelen en de ‘Kom uit je huis middagen’ gaan ook nog gewoon door.

Vanuit de gemeente wil men ook graag dat er meer wordt georganiseerd, daarom is het besluit genomen om de subsidie te verhogen.