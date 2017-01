Zorgen bewoners Veerweg over parkeren bij restaurant

"Wij vinden het een goed initiatief", zegt wethouder Adrie van der Maas. "De locatie staat al lang leeg. Dit zou reuring geven in de straat. Inwoners hebben bij het maken van plannen voor Rondom Kamperland ook gezegd dat ze dat graag willen zien."

Parkeren

Toch zijn er veel bezwaren tegen het plan, die met name gaan over het parkeren. "We zijn met de bezwaarmakers in gesprek. Ik heb goede hoop dat we eruit komen. De wil is er."

Het familierestaurant moet Amable gaan heten en krijgt een Hollandse kaart.