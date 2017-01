Inspecteurs van deur tot deur in Goes voor hondenbelasting

De gemeente heeft in het kader van de miljoenenbezuinigingen vorig jaar besloten de hondenbelasting opnieuw in te voeren. "Dat moeten we eerst op poten zetten", legt wethouder André van der Reest uit.

Folders

Hondeneigenaren kunnen de komende tijd zelf aangifte doen. Ze worden daartoe opgeroepen via de folders, internet en via de bekendmakingen. Als ze hebben doorgegeven of en hoeveel honden ze hebben komen de inspecteurs niet op bezoek. De rest van de Goesenaren krijgt wel een bezoekje.

Kosten

Doel is om de aanslagen in april te versturen. Vanaf volgend jaar komt de hondenbelasting op het formulier met alle aanslagen te staan.

Kosten van de invoering zijn dit jaar ruim 31.000 euro. In de jaren erna, als telkens een derde van de Goese adressen wordt gecontroleerd, kost het per jaar 18.800 euro. De geschatte opbrengst is 174.000 euro.