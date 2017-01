Prijzen huizen in Zeeland blijven 'nog' stijgen

Makelaarsvereniging NVM noemt de ontwikkeling in het midden en noorden van Zeeland 'robuust'.

In Zeeuws-Vlaanderen daalden de prijzen licht, nadat ze een tijdje in de lift hebben gezeten. Op de andere eilanden was er sprake van een stijging op jaarbasis van tien procent.

Verhouding

In het laatste kwartaal van 2016 kostte een huis in Goes gemiddeld 228.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 205.000 euro. In Middelburg was die verhouding 215.000 euro ten opzichte van 203.000 euro, in Vlissingen 179.000 euro tegenover 175.000 euro en in het midden en noorden van de provincie in het algemeen 223.000 euro ten opzichte van 196.000 euro.

Zorgen

Wat volgens de Zeeuwse afdeling van de NVM wel zorgen baart is de afnemende belangstelling voor koopwoningen in Zeeland op internet. Dat laten cijfers van Funda zien. "Als dit een voorspelling is van het aantal transacties, ziet de toekomst er wat minder uit dan in de rest van het land", zegt afdelingsvoorzitter Mark Faasse.