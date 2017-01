Wedstrijd voor mooiste Aziatische tuin in Goes

Details over deelname, de deadline en bekendmaking van de winnaars worden later bekend gemaakt. Het staat al wel vast dat landschapsarchitect Robin Lock heeft de leiding heeft over de jury.

Teakhout

Kenmerken van Aziatische tuinen zijn boeddha’s, patio’s, teakhout, vissen en gekleurde bloemen. Op de nieuwe website www.goesazie.nl staan enkele voorbeelden van Aziatische tuinen.

Voorproefje

In Goes worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd in het kader van het themajaar.

Het begint officieel met een bijeenkomst op 28 januari, Chinees nieuwjaar. Dan is er in Theater de Mythe een voorproefje te zien van alles wat op stapel staat.