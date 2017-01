Goesenaar Raimond van Soest tekent voor Brimstone

Als storyboardtekenaar maakt Van Soest de film visueel, hij voegt beelden toe aan de scenario’s. Daarnaast denkt hij, samen met de regisseur, na over de camerastandpunten en hoe acteurs bewegen. “Het is een heel belangrijk onderdeel van het film maken. Daardoor denk je op voorhand al na over hoe je het wilt doen en hebben.”

Door een storyboard weten de andere departementen ook waarop ze moeten letten wat betreft bijvoorbeeld licht, camerawerk en geluid.

Van Soest kent Martin Koolhoven, de regisseur van Brimstone, van een studenten filmfestival in Amsterdam waar ze beiden in de jury zaten. Nadat Van Soest het storyboard mocht tekenen van Oorlogswinter, dat Koolhoven ook heeft geregisseerd, werd duidelijk dat de twee dezelfde visie hadden en het goed klikte.

Zo werd Van Soest gevraagd voor de western Brimstone. “Het is altijd leuk als je wordt gevraagd om het storyboard te tekenen voor een film, maar deze is wel heel bijzonder. Het is zo’n spectaculaire en intrigerende film die gespeeld wordt door zulke grote namen.”

Authentieker

In de afgelopen negentien jaar heeft Van Soest aan tweeëntwintig films meegewerkt. “Ik heb nog nooit zoveel voor een film getekend.” Bij een film worden alleen de ingewikkelde stunts, acties en effectscenes uitgetekend.

“Deze film zit bomvol met ingewikkelde scenes.”

Van Soest tekent alles met de hand uit. “Dat vind ik fijner en het voelt authentieker. Daarnaast is het schetsbaarder en geeft het ruimte voor interpretatie”, vertelt hij. Voor Brimstone moest Van Soest zeven maanden lang ongeveer vijf scenes per week uittekenen, naast zijn andere werk.

Door het tekenen heeft Van Soest veel meegedacht over de film. “Ik ben supertrots op de film. Ik heb lang aan het storyboard gewerkt en heb er veel aan gedaan samen met de rest van het team.”

Het hoogtepunt vond hij het kleine rolletje dat hij kreeg in de film. “Het meespelen in de film was een soort beloning voor het harde werk. Ik ben natuurlijk geen echte acteur, dus ik speelde een dode cowboy. Daar was weinig acteerwerk voor nodig”, lacht hij.

Groot

Hij speelde met vier andere cowboys onder wie Kit Harington, die bekend is als John Snow in Game of Thrones. “Er hing een heel gezellige sfeer op de set en we hebben veel gekletst.”

Brimstone was niet de eerste internationale film waarvoor de storyboardtekenaar heeft getekend. “Ik heb bij twee andere internationale films getekend, maar die waren niet zo groot als deze. Brimstone is by far de grootste en mooiste film waaraan ik heb gewerkt.”



In de toekomst zou Van Soest graag het storyboard van een sciencefictionfilm willen tekenen. “Ik hou van science fiction en je kan er helemaal in los gaan qua design, je kan alles bedenken.” Daarnaast zou Van Soest graag willen regisseren. “Ik droom van een eigen film, dan wordt het denk ik een thriller.”