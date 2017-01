Reimerswaal blij met rustige jaarwisseling

“Vergeleken met vorig jaar zijn de kosten van gemeentewerken van ruim 20.000 euro gedaald naar ongeveer 5.000 euro”, zei Zoon. “Het schadebedrag door vuurwerk is 15.000 euro. Daarvan brengen we ongeveer de helft in rekening bij de veroorzakers.”

De uitdaging voor de volgende jaarwisseling is het schadebedrag verder terug te dringen, aldus Zoon.

De waarnemend burgemeester ging in zijn nieuwjaarsspeech in op de veranderende rol van de gemeente. “Medewerkers van de gemeente bedenken niet langer wat goed voor u (de inwoners, redactie) is, maar trekken erop uit om te weten wat er leeft en proberen samen met u oplossingen te bedenken, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden.”



Dat vraagt een andere manier van werken voor ambtenaren, gemeenteraadsleden en bestuurders. “Meer dan ooit moet samenwerking over de grenzen van je eigen gemeente heen worden gezocht. Ook voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad betekent dit een andere wijze van werken. Meer op afstand en soms met de consequentie dat je je eigen autonomie in de plaats stelt van een hoger maatschappelijk doel.”

Trekker

Zoon haalde ook het rapport aan van de commissie Balkenende over structuurversterking en werkgelegenheid in Zeeland. “Zeeland wordt geconfronteerd, aldus Balkenende, met een ongunstige demografische ontwikkeling, waardoor de leefbaarheid onder druk staat.”

De rapportage roept op voor een strategisch plan voor een aantrekkelijker leefklimaat. “Waarom zou Reimerswaal, al dan niet in samenwerking met andere Bevelandse gemeenten, niet de trekker voor dit initiatief kunnen zijn?”

De organisatiekracht van de in Reimerswaal aanwezige kernen zou daarvoor volgens Zoon model kunnen staan en zich verder kunnen ontwikkelen. “Sociale participatie in optima forma.”