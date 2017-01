Automobilisten moeten een aantal nachten omrijden. Zij moeten rekening houden met een langere reistijd.

De Vlaketunnel is in de nacht van maandag 16 januari 20.00 uur tot dinsdag 17 januari 6.00 uur in beide richtingen dicht. Het verkeer moet omrijden via de N289.

Oude N57

Het Dampoortaquaduct is in beide richtingen afgesloten van maandag 23 januari 20.00 uur tot dinsdag 24 januari 6.00 uur. Het verkeer moet omrijden via de oude N57.