De man werd rond 2.00 uur opgepakt. De melding was even daarvoor bij de politie binnengekomen. De Goesenaar zou gedreigd hebben zijn buren met een mes te steken. De aanleiding voor de bedreiging is nog niet bekend.

De verdachte is voorgeleid en overgebracht naar een politiecel in Torentijd in Middelburg. Daar heeft hij de nacht doorgebracht. Hij wordt dinsdag verder gehoord over de zaak.