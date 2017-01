Rapport over Veiligheidsregio Zeeland iets later klaar

Het rapport moest begin deze maand klaar zijn, maar die datum is niet gehaald.

Begin oktober begon Twynstra Gudde met het onderzoek. Veel medewerkers, meer dan verwacht, wilden hun zegje doen over de organisatie en de perikelen die de aanleiding waren voor het onderzoek. Daardoor is de oplevering iets vertraagd.

Inzicht

De verwachting is dat het dagelijks bestuur het eind deze maand onder ogen krijgt en er een oordeel over velt. Het onderzoek moet inzicht geven in de huidige organisatie en aanbevelingen doen.

Crisis

De directe aanleiding was de vertrouwenscrisis, die vorige zomer aan het licht kwam waarin directeur Gerrie Ruijs een hoofdrol speelde. Een deel van het personeel had grote moeite met de cultuur en managementstijl in de organisatie.