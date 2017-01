Keurmerk MKB voor Goese bedrijventerreinen

Het keurmerk wordt toegekend door MKB Nederland.

Het zegt dat in de gebieden goed wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Dat blijkt onder meer uit de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente, politie en brandweer aan de ene kant en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Goes (SBBG) en Ondernemers Contact Goes (OCG) aan de andere.

Deze gaan over het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers over schoon, heel en veilig, georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, goede verlichting van panden, het plaatsen van camera’s en investeringen in de openbare ruimte.

Volgens MKB vermindert de schade door criminaliteit en onveiligheid daardoor elk jaar flink. Ook verbetert de samenwerking tussen de bedrijven.