Recordbedrag voor Stichting Jayden in 2016

Het recordbedrag is mede te danken aan ambassadeur Racoon, die met Racoon and Friends op de Goese Grote Markt in mei en hun collectebussen tijdens concerten maar liefst 83.200 euro ophaalde.

Stichting Jayden draagt deze maand 146.250 euro over aan Villa Joep.

Coördineren

De Goese stichting werkt al jaren samen met deze stichting, die op landelijk niveau de onderzoeken naar neuroblastoom kinderkanker coördineert en financiert. Stichting Jayden heeft nog drie onderzoeken geadopteerd. De rest van het in 2016 opgehaalde bedrag wordt gereserveerd voor afspraken die al zijn gemaakt.

Evenementen

Ook dit jaar staan er weer evenementen op het programma. Op de vrijdag na Hemelvaarstdag (26 mei) vindt voor de 8e keer de spinningmarathon plaats op de Grote Markt in Goes. Op 2 september staat de Zeeuwse Obstaclerun op de agenda en op 27 oktober vindt de 4e editie plaats van de citytrail by night: de Goese Nightrun.

De inschrijvingen voor de sportieve evenementen zijn open sinds 5 januari.

Het inschrijfgeld gaat rechtstreeks naar het onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker.