Vanaf donderdag 12 januari staat de bus met onder meer een geldautomaat, OV-chipkaartpunt en een PostNL-servicepunt in de even weken op donderdagochtend tussen 10.15 uur en 11.15 uur in Nieuwdorp en in de oneven weken in Hoedekenskerke.

Samenwerking

Rabobank Oosterschelde en Rabobank Walcheren en Noord-Beveland hebben eerder dit jaar de samenwerking met ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voortgezet.