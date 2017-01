Onduidelijkheid over doorgaan van Wallenloop

Het KNMI heeft ijzel voorspeld voor de nacht van vrijdag op zaterdag. Als de ijzel, zoals is voorspeld, zaterdag rond het middaguur is verdwenen, dan gaat de 56e editie van het hardloopevenement gewoon door.

Organisator AV'56 vraagt alle deelnemers haar website in de gaten te houden. Ze neemt de beslissing in een vroeg stadium, omdat een bus met deelnemers uit het Belgische Duffel wordt verwacht. Zij hebben minstens twee uur nodig om in Goes te komen.

Eventueel wordt de aanvangstijd iets verlaat als blijkt dat de Belgen in verband met de weersomstandigheden een langere reistijd nodig hebben.

Deelnemersveld

De Wallenloop is één van de oudste wedstrijden in Zeeland en kent traditioneel een sterk deelnemersveld. De volwassenen lopen zes rondjes van ruim 1200 meter, een afstand van 7,5 kilometer.

De jeugd legt kortere afstanden af. De jongsten beginnen om 13.00 uur, de volwassenen rond 14.25 uur.

Café Baarends

De start is op de hoek van de Oostsingel en de Voorstad. Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd in Café Baarends.