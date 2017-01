Het gaat met Noord-Beveland, is boodschap Delhez

Inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden van Noord-Beveland waren donderdag afgekomen op de nieuwjaarsreceptie in Zaal Onder de Toren in Wissenkerke. "Financieel gezien heeft de gemeente meer dan voldoende vet op de botten", zei Delhez in zijn toespraak.

Ter illustratie noemde hij de beslissing van de gemeenteraad in november om extra te investeren in kunstgrasvelden voor voetbal- en tennisverenigingen op het eiland, de Rondom-plannen voor de dorpen, fietspaden en de strandopgangen bij het Banjaardstrand in Kamperland.

"“Het zijn plannen waarbij de dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere belanghebben betrokken zijn geweest", aldus Delhez, die toevoegde dat goede ideeën van inwoners ook in het nieuwe jaar welkom zijn.

Fonds

De gemeenteraad praat komend voorjaar over de spelregels voor een zogenoemd samenlevingsfonds waarmee dit soort initiatieven kunnen worden gerealiseerd.

Het thema van Delhez' toespraak was 'Waarom moeilijk doen als het samen kan?'