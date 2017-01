Goes begint nieuw themajaar met leeuwendans

In het kader van het Goes-Aziëjaar houdt de gemeente de bijeenkomst op zaterdag 28 januari, het Chinees nieuwjaar. "Het is een perfecte dag om het themajaar officieel in te luiden", zegt de gemeente.

Leeuwendans

‘s Avonds begint om acht voor acht een leeuwendans op het Bleekveld, voor Theater de Mythe. Het getal acht staat namelijk voor voorspoed.

Tijdens de avond zien bezoekers in het theater wat het themajaar allemaal heeft te bieden. Ook zijn er Aziatische lekkernijen. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.