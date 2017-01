Tien verdachten aangehouden in nieuwjaarsnacht

Drie personen kregen een geldboete van (minder dan) 350 euro, een zogenoemde politiestrafbeschikking.

Een 28-jarige man uit Goes ontving een boete van 400 euro, omdat hij zich verzette tegen een hulpverlener. Een 19-jarige Vlissinger beledigde een ambtenaar en kreeg eveneens een bon van 400 euro.

Onderzoek

Tegen twee verdachten loopt nog een onderzoek naar geweldpleging.

Van de drie overige mannen is al duidelijk wanneer en voor wat zij voor de rechter moeten verschijnen. Een veelpleger staat volgende week terecht voor de mishandeling van twee personen en het beledigen van twee verbalisanten.

Telefoon

In maart moet een inwoner van Goes voor de rechter verschijnen vanwege het mishandelen van twee personen en in april staat een zaak gepland over een gestolen iPhone. Een 16-jarige jongen werd daarvan in de nieuwjaarsnacht beroofd. De beroving vond plaats in de Zandstraat in Middelburg. De jongen en zijn familie werden met de dood bedreigd toen de telefoon uit zijn handen werd gerukt.