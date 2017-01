Zeeuwse musea beleven opnieuw mooi jaar

Dat blijkt uit het overzicht van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

In 2016 trokken de 46 musea bij elkaar 513.801 mensen. In 2015 waren dat er met 525.699 nog meer, maar de jaren ervoor kwamen de bezoekersaantallen niet boven de 500.000.

Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk blijft verreweg de grootste publiekstrekker.

In 2016 passeerden 88.606 mensen de toegangspoortjes. Het Zeeuws Museum in Middelburg blijft het met 53.211 bezoekers ook goed doen, net zoals het Polderhuis in Westkapelle, dat ook de twee vuurtorens in het dorp beheert, en vorig jaar in totaal 46.842 bezoekers ontving.

Mager jaar

Voor het in 2016 met bezuinigingen bedreigde Historisch Museum De Bevelanden in Goes was het een mager jaar. Er kwamen 16.982 mensen over de drempel, ruim 7500 minder dan in 2015.

Volgens SCEZ is dat deels te verklaren door een korte zomertentoonstelling. Deze duurde vorig jaar slechts 2,5 week in plaats van de reguliere zes weken.