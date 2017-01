Veel minder Zeeuwse klachten op vuurwerkmeldpunt

Het zijn er zo’n 900 minder dan vorig jaar. In het hele land waren er ruim 48.000 meldingen. Ook dat aantal is veel lager dan voorgaande jaren.

Bewustwording

In Zeeland werd het meeste geklaagd in Goes en Middelburg. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale fracties van GroenLinks waaronder die in Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

De partij zegt dat er mede door het meldpunt meer bewustwording is gekomen over vuurwerkoverlast, maar dat het probleem nog niet is opgelost. Ze is een voorstander van professionele vuurwerkshows.