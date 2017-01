Vier nieuwkomers op lijst leukste Zeeuwse uitjes

Mini Mundi in Middelburg, Het Arsenaal in Vlissingen, het Cameramuseum in Zierikzee en het Ezelhuis in Kamperland zijn nieuw in de top tien.

Verder bestaat het uit vertrouwde namen zoals het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Berkenhof’s Tropical Zoo in Kwadendamme en de Stoomtrein Goes-Borsele in Goes.

Longlist

De genomineerden zijn overgebleven uit een longlist met 28 uitstapjes.

Het is de zevende keer dat de ANWB de verkiezing organiseert. Berkenhof’s Tropical Zoo heeft tot nu toe elk jaar de verkiezing in Zeeland gewonnen.

Jaarbeurs

De winnaar van dit jaar wordt dinsdag 10 januari bekend gemaakt tijdens de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.