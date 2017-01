Vuurwerkonderzoek leidt naar 47 personen in Oosterschelderegio

Beveland

Brandweer rukt 76 keer uit in Zeeland tijdens oud en nieuw

Tijdens de jaarwisseling is de brandweer in Zeeland 76 keer uitgerukt. Vrijwel alle incidenten vielen in de categorie ‘kleine brand’, waarbij de inzet van één blusvoertuig voldoende was. De meeste incidenten waren in Vlissingen, daar is de brandweer totaal dertig keer ingezet.