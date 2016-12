Yersekenaren willen meepraten over plannen voor dorp

"Wij hebben het allemaal laten gebeuren, maar genoeg is genoeg", vertelt voorzitter Jaap Hollemans van de dorpsraad. De raad bestaat verder uit secretaris Wim Cornelisse en penningmeester Jan van Putten. In de toekomst komen er volgens de drie nog meer leden bij.

"Natuurlijk zijn er mensen die brieven naar de gemeente hebben gestuurd om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken. Maar, omdat er vanuit de gemeente vaak geen reactie komt, weet men niet of er nu ook echt iets wordt gedaan met deze klachten."

Er is hierdoor volgens de nieuwe dorpsraad een kloof ontstaan tussen de Yersekenaren en gemeente Reimerswaal. Veel dorpsbewoners voelen zich op sociaal en maatschappelijk gebied uitgehold. "Wij willen de bewoners een stem geven en laten meepraten over belangrijke beslissingen voor het dorp."

Zuigelingen

Yerseke heeft geen dorpshuis, bibliotheek en consultatiebureau meer. Het bestuur betreurt dit. "Nu moeten jonge moeders op de fiets of met de auto met jonge zuigelingen op pad over de dijk, vol met vrachtverkeer. Daarnaast beschikt niet iedereen over een auto en je kunt niet altijd een familielid of buur om hulp vragen. Zo werkt dat gewoon niet."

Voor de bibliotheek is er volgens Cornelisse inmiddels interesse vanuit de Hervormde gemeenschap.

"Zij willen net als wij dat het gebouw een maatschappelijke functie blijft houden. Hierover gaan we nu in gesprek met de gemeente. Daarnaast willen we inzicht in alle plannen en projecten voor Yerseke, zodat de bewoners kunnen meebeslissen over belangrijke veranderingen in het dorp."

Haven

Daar waar vanuit andere dorpen stevig wordt gelobbyd voorafgaand aan cruciale politieke besluiten, bleef het tot nu toe vanuit Yerseke stil. Zo ligt er een plan voor het droogleggen van een gedeelte van de oude haven om parkeerplaatsen te creëren. Ook hierover heerst onvrede in het dorp.

"Men heeft het gevoel dat het de gemeente ontbreekt aan empathie en creativiteit. Er is naar ons idee een veel betere oplossing te bedenken en daarom willen we graag meepraten over dit plan en alle andere plannen voor ons dorp. Zodat de onvrede over de gemeente verdwijnt en de Yersekenaren weer het gevoel krijgen dat er naar hen wordt geluisterd. Uiteindelijk willen we allemaal dat het goed gaat met Yerseke."