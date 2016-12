's-Heer Hendrikskinderen zit vol plannen

Dit jaar bestaat ‘s-Heer Hendrikskinderen 750 jaar. Om dit te vieren zijn er allerlei activiteiten gepland in het dorp, waaronder een lichtjesoptocht naar Wissekerke, de opening van het Dr. Jan Koopmanspad en in juli een opvoering in de open lucht over Jacoba van Beieren en Frank van Borssele.

"Het is bijzonder dat het openluchtstuk mogelijk is in een klein dorp als het onze", vindt Adri van Oosten, betrokken inwoner van ‘s-Heer Hendrikskinderen. "De inwoners van het dorp spelen verschillende rollen in het stuk en zelfs de dominee speelt mee."

Het stuk heet 'Bloed en Liefde' en is geschreven door Godfried Bomans. Jacoba van Beieren zou in een kasteel in 's-Heer Hendrikskinderen hebben gewoond en in een onderaardse gang naar Slot Ostende in Goes haar grote liefde Frank van Borssele in het geheim hebben ontmoet.

Ook de opening van het Dr. Jan Koopmanspad noemt Van Oosten een bijzondere gebeurtenis. Op 4 mei, tijdens de Dodenherdenking, wordt het pad bij de kerk officieel gedoopt tot het Dr. Jan Koopmanspad.

"Er wordt door het dorp erg positief gereageerd op het paadje." Jan Koopman heeft als predikant in 's-Heer Hendrikskinderen gewerkt en was een belangrijk persoon in het verzet in de oorlog. Hij zette zich al heel vroeg af tegen de Duitsers en gaf Joodse mensen een onderduikadres.

E-deelauto

Behalve de activiteiten voor het jubileumjaar, zijn er nog meer punten besproken tijdens de bewonersavond. Dit jaar least de dorpsraad een elektrische deelauto. Het eerste anderhalf jaar staat de gemeente Goes garant voor een subsidie van 2.400 euro, wat de dorpsraad de tijd geeft om het project op te zetten.

"Het idee is dat minstens tien bewoners die nu een tweede auto hebben voor alleen boodschappen en kleine activiteiten, de e-deelauto kunnen huren. De e-deelauto is goedkoper en beter voor het milieu", vertelt van Oosten. Hij denkt dat het gaat lukken om minimaal tien mensen te vinden die willen meedoen.

Er wordt in het nieuwe dorpsplan ook gekeken of het mogelijk is om de zorg te delen. "Het is nu een zorgdoolhof. Voor de bewoners is het fijner als het dorp met een zorgloket een tussenstation is voor vragen."

Daarnaast wil het dorp onderzoeken of het mogelijk is zelf de zorg in handen nemen. "Als we een deel van het budget krijgen dat de overheid nu in het dorp steekt voor de zorg, regelen we dit zelf voor de inwoners. Het gaat hier bijvoorbeeld om de thuiszorg. Wellicht kunnen we dat beter en goedkoper regelen."

Prikpost

De Digidesk, een plek waar mensen heen kunnen als ze hulp nodig hebben met hun laptop of tablet, blijft. Anderhalf jaar geleden is de desk in het dorp geïntroduceerd. "Het is heel plezierig dat er een Digidesk is en het loopt goed."

Ook de prikpost in het dorp blijft. "We hebben een halfjaar proefgedraaid. Er moesten zes a zeven mensen komen per keer en dat is gelukt."

Na afloop van het prikken kunnen mensen koffie of thee en een broodje nuttigen. "Daardoor komen er zelfs mensen uit andere dorpen en wijken. Dat maakt het prikken bijna gezellig", vertelt van Oosten lachend.

Herinrichting

Als laatste ging de bewonersavond over de herinrichting van de Nieuwe Rijksweg en de passeerstrook bij de Wissekerkseweg. Van Oosten hoopt dat de passeerstrook voor landbouwverkeer snel verwezenlijkt wordt.

Dan kan het doorgaande zware landbouwverkeer geweerd worden uit het dorp. Hij verwacht binnenkort meer duidelijkheid over de kosten en planning van de herinrichting van de Nieuwe Rijksweg.