Goes groeit met 92 inwoners

De toename is toe te schrijven aan een vestigingsoverschot. "Er kwamen 1981 personen in Goes wonen en 1792 personen vertrokken uit de gemeente", laat de gemeente in een persbericht weten.

"Er waren in 2016 291 geboorten en 388 personen zijn overleden."

Het gaat om voorlopige cijfers. "De definitieve cijfers, die doorgaans slechts kleine veranderingen laten zien, zijn eind januari 2017 bekend."

De laatste twee jaar steeg het aantal Goesenaren ook. In 2015 kwamen er 54 bij en in 2014 218. In 2013 was er sprake van een daling van het aantal inwoners, met 39 personen.