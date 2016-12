Zesde Kapellecross komt eraan

"Bij normale omstandigheden is het al een pittig parcours met de vele hellingen, maar in de praktijk is de Kapellecross vaak een echte moddercross", laat de organisatie weten.

Ook dit jaar is er een zogenaamde Azencross over acht kilometer voor de gevorderde lopers en loopsters. Er zijn tien geldprijzen, aflopend van honderd euro voor de winnaar tot tien euro.

C- en B-junioren kunnen starten in de Promotiecross over 3.200 meter. Hieraan kunnen ook lopers meedoen, die acht kilometer te zwaar vinden. Voor deze wedstrijd zijn er bekers voor de beste drie vrouwen en mannen overall.

Eigen wedstrijd

Pupillen en D-junioren lopen hun eigen wedstrijdje over ongeveer 1.200 meter voor bekers voor de beste drie meisjes en jongens.

"Vorig seizoen was de Azencross één van sterkst bezette crossen in Zeeland, met Amy van den Broek bij de dames en Job de Feijter bij de heren als winnaars."