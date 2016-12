Reimerswaal stimuleert elektrisch rijden

Deze landelijke organisatie wil het samen met partners als gemeenten mogelijk maken dat iedereen overal zijn elektrische auto kan opladen.

Met de nieuwe regels van Reimerswaal kunnen e-rijders voor hun elektrische auto een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen als opladen op hun eigen terrein niet mogelijk is.

De gemeente Reimerswaal wil het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. "Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving, omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen", laat een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal weten.

Vijf locaties

Reimerswaal heeft op vijf locaties in de gemeente laadpalen die ze binnenkort laat aansluiten bij Allego.

Het gaat om de laadpalen bij dorpshuis Kaj Munk in Hansweert, dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke, de parkeerstrook voor de Reimerswaalhal aan de Blauwhoefseweg in Kruiningen, de carpoolplaats bij Zanddijk bij Kruiningen, het parkeerterrein Moerzicht aan de Hogeweg in Yerseke en het parkeerterrein Beatrixhaven aan de Meerpaalweg in Yerseke.

Goedkoper

Nieuwe laadpalen kunnen inwoners en bedrijven in de gemeente Reimerswaal zelf aanvragen. "Allego gaat vervolgens aan de slag met de aanvragen om, in overleg met de gemeente, een laadpaal te plaatsen in de buurt."



Het aanvragen en laten plaatsen van een laadpaal is voor een aanvrager gratis. Net als tanken, kost het opladen van een elektrische auto wel geld.



De totale prijs voor een laadsessie is opgebouwd uit drie onderdelen: het gebruik van de infrastructuur, de hoeveelheid elektriciteit die de e-rijder afneemt en de kosten van de serviceprovider waar de e-rijder een abonnement heeft, staat op de website van Allego.

Groeien

Het gebruik van elektrische auto’s moet volgens de gemeentewoordvoerder groeien. "Zeker als elektrisch rijden gunstiger en goedkoper wordt."

Een overzicht van waar de nieuwe openbare laadpalen in Reimerswaal geplaatst worden is te vinden op www.openbaarladen.nl/reimerswaal. Wanneer de vijf laadpunten in Reimerswaal zijn aangesloten, zijn deze locaties ook zichtbaar op de website. Meer informatie is ook te vinden op de gemeentelijke website.