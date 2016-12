Reimerswaal versoepelt regels jaarwisseling

"Het stoken van een vreugdevuur is toegestaan onder strikte voorwaarden die met de initiatiefnemers zijn afgesproken", laat een woordvoerder van de gemeente Reimerswaal dinsdag weten.

"Een groep mensen heeft het initiatief genomen voor het vreugdevuur en de gemeente vertrouwt erop dat zij hun verantwoordelijkheid hierbij zullen nemen."

Het vreugdevuur mag gehouden worden op de kruising van de J.W. Frisostraat en Dorpsstraat in Krabbendijke. De opbouw mag op 31 december om 23.00 uur beginnen en het vuur mag op 1 januari tussen 0.00 uur tot 4.00 uur branden.

"De initiatiefnemers dragen verantwoordelijkheid voor de veilige en ordelijke gang van zaken rond het vuur. Zij zijn aanspreekpunt voor de gemeente en stemmen af met de politie. Na afloop ruimen de initiatiefnemers op."

Alcoholverbod

De gemeente Reimerswaal is de overlast tijdens de jaarwisseling zat en maakte daarom bekend dit jaar extra maatregelen te nemen. Daarom stelt Reimerswaal voor dit dorpshart een alcoholverbod in. Dat is dinsdag ingegaan.

Aanvankelijk was het tot zondag 1 januari 6.00 uur verboden om op straat in het dorpshart van Krabbendijke alcoholhoudende dranken in het bezit te hebben. Dat is nu ingekort tot 1 januari 0.00 uur.

Er zijn vijf vuurwerkvrije zones in de gemeente: bij de zorgcentra Ter Weel in Krabbendijke, Maria-Oord in Hansweert, Hof Cruninghe in Kruiningen, Moerzicht in Yerseke en De Nieuwe Vliedberg in Rilland.

Onder meer op haar gemeentelijk website maakt Reimerswaal duidelijk wat wel en niet mag.