Tussendoortje blijft populair onder voetballers

Het is daarmee het langstlopende, eendaagse zaalvoetbaltoernooi van Zeeland. Twintig veldvoetbalteams uit Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren doen mee.

Het toernooi is 45 jaar geleden ontstaan. "De toenmalige trainer Gilles Sohier was een echte voetbalfanaat. We hadden zelf al eens meegedaan aan een voetbaltoernooi in Vlissingen en besloten om, met een derde persoon, een kerstzaalvoetbaltoernooi op poten te zetten", vertelt Rinus Nagelkerke, oud-organisator van het evenement.

De voetbalverenigingen waren enthousiast. Als er een ploeg uitviel kostte het de organisatie geen enkele moeite om een vervanger te vinden. "We begonnen met acht ploegen en één zaal. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een toernooi met twintig ploegen en drie zalen."

Opzet

Aan de opzet van het toernooi is echter nooit gesleuteld. "We hebben één keer bij het toernooi een boarding toegevoegd. Dat zijn planken aan de zijkant waardoor de bal niet over de zijlijn kan gaan en je dus gewoon door kunt spelen. Dat vonden de teams niks en we zijn toen snel weer overgestapt op de oude spelregels."

De sporthal in Goes, waar het toernooi altijd plaatsvond, is ook een keer afgebrand. "Toen zijn de wedstrijden in de trainingshal gespeeld”, aldus Nagelkerke. “De publieke belangstelling was die keer nihil."

Het kerstzaalvoetbaltoernooi is een traditie. “Het is een soort tussendoortje voor de voetballers, want de meeste verenigingen doen niets tijdens de winterstop”, vertelt Nagelkerke. “De winnaar krijgt een wisseltrofee, maar het is niet prestigieus."