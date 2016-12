Kapellenaar Niek Hannewijk komt door BNN op mooiste plekken

"We halen het beste uit elkaar en maken toffe programma’s", vertelt het jonge televisietalent.

Niek Hannewijk heeft de studie International media en entertainmentmanagement gevolgd op de NHTV Internationaal hoger onderwijs in Breda. Omdat hij naast zijn studie ook als dj werkte, wilde hij in eerste instantie stage lopen bij een radiostation. Toen het zo ver was om te solliciteren voor een stage, stuurde hij ook een sollicitatie naar de publieke omroep.

BNN

De Kapellenaar werd uitgenodigd voor een gesprek bij BNN en mocht aan de slag. "Als stagiair was ik er voornamelijk ter ondersteuning." Na zijn stage mocht hij blijven en nu werkt hij al drie jaar bij BNN. Door zijn stage realiseerde hij zich dat dit het werk is dat hij wil doen. "Ik ben nu volwaardig regisseur van BNN-programma’s."



Hannewijk is verantwoordelijk voor de uitwerking en montage van onder meer het programma Spuiten en Slikken. "Het werk is heel divers en ik kom op plekken waar ik normaal niet kom. Het is hard werken, maar ontzettend leuk."

Als regisseur heb je geen baan van negen tot vijf. "In de weekenden moet ik vaak draaien en monteren. Daarnaast werk ik bijna altijd langer door op kantoor. Door de strakke deadlines moet ik soms ook dingen laten, maar als je je item daarna op TV ziet is dat het helemaal waard."

Serieuzer

Het programma Spuiten en Slikken krijgt steeds meer een voorlichtende rol en wordt steeds serieuzer. "We hebben nu per uitzending twee minidocumentaires van twintig minuten met actuele onderwerpen, zoals een interview met twee meiden die een relatie hebben met een Syrische vluchteling."

Juist documentaires maken doet Hannewijk graag.

Hoogtepunten in zijn werk kan de Zeeuw niet één, twee, drie noemen, omdat het een aaneenschakeling van interessante bezigheden is. "Er zijn zoveel leuke onderwerpen. Wat ik wel heel tof vond, was het item over de hedendaagse gabbercultuur. Daarvoor gingen we naar Dominator (hardcorefestival, redactie)."

Daarnaast vindt hij de werksfeer bij BNN fijn. "We zijn een grote familie. We halen het beste uit elkaar en maken toffe programma's. Dat kenmerkt BNN. Met elkaar halen we het beste resultaat."

Groeien

Naast het werk bij BNN heeft Hannewijk samen met een collega een eigen bedrijf, Nozem films, waarvoor ze clips, aftermovies en films maken voor bedrijven.

"In de toekomst wil ik graag blijven groeien bij BNN en bijvoorbeeld ook 3opreis en Spuiten en Slikken op Reis regisseren. Daarnaast wil ik graag mijn eigen bedrijf met mijn collega verder uitwerken en eigen items maken."