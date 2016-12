Omnium vindt weer de weg naar boven

Het sport- en recreatiecentrum in Goes draait nog steeds verlies, maar het is twee ton minder dan het jaar daarvoor.

Over 2015 stond er onder de streep nog een tekort van 498.000 euro, nu is dat zo’n drie ton. Het betere resultaat komt enerzijds door diep te snijden in de kosten, anderzijds zijn er meer bezoekers geweest.

Educatie

Bart van den Heuvel is in september toegevoegd aan het managementteam van Omnium. Volgens hem moet Omnium hard blijven werken om uit de financiële problemen te komen, maar gaat het steeds beter.

Zo groeit het aantal bezoekers van het tropisch bos, mede doordat er sterk is ingezet op educatie en steeds meer scholen het bezoeken.

Investeren

De komende tijd wil het centrum investeren in het bos en in het zwembad. Daarvoor gebruikt ze onder meer de extra subsidie van 150.000 euro, die Goes in 2016 en 2017 verstrekt.

Met het geld moeten het zwembad en het bos meer een eenheid worden. Zo krijgen mensen in de lazy river, die onder het bos ligt, straks de indruk alsof er wortels van bomen in het bos door het dak groeien. Ook in het recreatiezwembad moet het beter zichtbaar zijn.

"We willen de bezoekers van het bos echt een ervaring bieden. Niet elke individuele bezoeker kan een rondleiding krijgen, maar er moet wel een soort basisprogramma komen", zegt Van den Heuvel. "Er moet altijd iets te doen zijn."

Toekomst

Er loopt nog een onderzoek naar de manier waarop Omnium wordt bestuurd. Een bureau heeft de afgelopen maanden drie toekomstscenario’s bekeken: Omnium blijft een overheidsbedrijf, het wordt gedeeltelijk uitbesteed of helemaal.

De gemeente wil vooral die laatste twee opties beter onderzoeken. In het vierde kwartaal van 2017 moet duidelijk zijn wat de beste optie is.

Maatschappelijke waarde

Uit het eerste deel van het onderzoek is al wel gebleken dat de gemeente Goes betrekkelijk veel 'maatschappelijke waarde terugkrijgt' van Omnium voor het geld dat ze erin steekt.

Dat is volgens wethouder Derk Alssema van de gemeente Goes inclusief de extra subsidie van 150.000 euro en de garantstellingen die zijn afgegeven. "De onderzoekers zeggen dat daar best wat spanning op staat. We moeten ons afvragen hoe lang dat houdbaar is."