Kapelse kinderburgemeester Ezra heeft er zin in

Ezra is elf jaar oud en heeft twee broers; Roan en Mika. Hun hondje heet Puck. "Ik laat de hond vaak uit en speel met hem. Puck vindt het leuk om los te lopen, maar helaas is dat niet overal mogelijk. Daarom zou ik graag voor de gemeente Kapelle een hondenspeeltuin willen realiseren. Een plek waar honden los kunnen lopen, kinderen kunnen spelen en baasjes elkaar kunnen ontmoeten."

Ook wil Ezra dat er meer prullenbakken komen voor onder andere hondenpoepzakjes. "Nu ligt er bijvoorbeeld veel hondenpoep op veldjes waar kinderen voetballen of spelen en dat kan natuurlijk niet. Ik vind dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun hond.”

Daarnaast wil de nieuwe kinderburgemeester praten met de burgemeester om te kijken hoe hij ervoor kan zorgen dat er nog meer mensen afval gaan scheiden.

"De manier waarop we recyclen is bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Ik heb ooit op tv gezien dat als je de verkeerde kleur fles in een glasbak gooit, de hele bak niet meer gerecycled kan worden. We moeten meer leren over het recycleproces."

Startschot

Ezra mag in 2017 gelijk aan de slag als hulp van de burgemeester. "Als het goed is mag ik het startschot geven voor de nieuwjaarsduik. Dat is erg leuk, want mijn vader en buurman doen ook mee. De dag erna is de nieuwjaarsreceptie."

Het belooft een druk jaar te worden voor de kersverse kinderburgemeester. "Ik kijk ook uit naar het bedrijfsuitje." Elke kinderburgemeester bezoekt een bedrijf naar keuze om te zien hoe het daar werkt.

"Het lijkt mij leuk om mee te gaan met de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar, redactie) of de wijkagent. Zij doen belangrijk werk en ik ben benieuwd wat zij allemaal meemaken."

De nieuwe kinderburgemeester is inmiddels al bijna een bekende Kapellenaar. "Ik word zomaar door vreemden aangesproken, omdat ik in de krant sta. Ik heb ook veel felicitaties ontvangen van mijn klasgenootjes, mijn familie, leraren en zelfs van ouders van mijn klasgenootjes. Dat is heel erg leuk."