Twee kerstshows Doorbrekers in Zeelandhallen

De in totaal acht shows op vier locaties in het land zijn gratis te bezoeken. "Het programma zit vol kerstmuziek, dans, een spannend kerstverhaal en de geweldige boodschap van Kerst. Kerst draait om het grootste cadeau dat ooit aan de wereld is gegeven. Dat laten we zien in onze kerstshows", zegt Peter Paauwe, oprichter en senior-pastor van Doorbrekers.

Vorig jaar kwamen er duizenden mensen af op de kersttournee van Doorbrekers. Dit jaar is er nog meer plaats in Amersfoort, Barneveld, Zwolle en Goes. "Door het toevoegen van extra shows en de grote capaciteit van het nieuwe gebouw in Barneveld kunnen we nog meer mensen verwelkomen."

Doorbrekers is een kerk die 'de traditionele boodschap wil vertellen in een taal van deze tijd'. De shows in Goes beginnen om 17.00 uur en 19.30 uur.