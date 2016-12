EPZ heeft 600 miljoen euro voor ontmanteling op tijd bij elkaar

Momenteel zit er in het fonds zo’n 180 miljoen euro. Dat heeft EPZ dinsdag laten weten tijdens een bijeenkomst op haar bedrijfsterrein in Borssele.

De 600 miljoen euro is ruim voldoende voor de ontmanteling, blijkt volgens EPZ uit een vergelijking met studies naar ontmantelingen van buitenlandse kerncentrales. Als blijkt dat het toch niet voldoende is, dan heeft EPZ genoeg in kas om het fonds aan te vullen.

Het geld voor het fonds haalt EPZ uit een toeslag op elke Megawattuur stroom.

Noodzakelijk

Alle noodzakelijke werkzaamheden moeten uit het fonds worden betaald. EPZ levert het terrein aan de Zeedijk in Borssele uiteindelijk op als "groene weide", zegt ze in een factsheet over de werkzaamheden.

Het terrein is daadwerkelijk groen in 2048. De stroommaker is verplicht elke vijf jaar het ontmantelingsplan te herzien en te actualiseren. Deze nieuwe versie is door de overheid goedgekeurd. De kerncentrale is nog in bedrijf tot 2034.