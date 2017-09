Verzekeraars zetten Europese beurzen hoger

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 523,43 punten. De MidKap klom ook 0,9 procent, tot 809,79 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tussen 0,7 en 1,2 procent.

De Europese herverzekeraars lieten stevige koerswinsten zien nu de verwoestende orkaan Irma boven Florida is afgezwakt tot de categorie 1. In Frankfurt stegen Hannover Re en Munich Re meer dan 4 procent. In Zürich dikte Swiss Re 4,5 procent aan.

Aegon

In de AEX behoorde verzekeraar Aegon tot de kopgroep met een winst van 1,7 procent. Sterkste stijger was uitzender Randstad met een plus van 2,1 procent. ABN AMRO was de grootste daler met een verlies van 0,1 procent.

In de MidKap ging navigatiebedrijf TomTom aan kop met een plus van ruim 2 procent. Enige daler was kunstmestproducent OCI met een min van 0,3 procent.

Op de lokale markt won Pharming 7,5 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft de testen van het middel Ruconest ter voorkoming van acute zwellingen afgerond en dient later dit jaar een verzoek in bij de Amerikaanse toezichthouder FDA om Ruconest ook in te mogen zetten voor het voorkomen van deze aandoening. Kaartenmaker AND won 4,8 procent na een samenwerking met het Duitse Continental.

Lundbeck

In Kopenhagen kelderde de Deense farmaceut Lundbeck bijna 12 procent. Het bedrijf ziet zijn bestuursvoorzitter Kåre Schultz vertrekken naar het Israëlische Teva Pharmaceutical Industries.

Air Berlin steeg in Frankfurt meer dan 7 procent. De Duitse zakenman Hans Rudolf Wöhrl heeft volgens Der Spiegel 500 miljoen euro over voor de failliete luchtvaartmaatschappij. In Londen daalde Primark-eigenaar Associated British Foods ruim 2 procent, hoewel het bedrijf zijn winstverwachting voor dit jaar opschroefde.

De euro was 1,2014 dollar waard, tegen 1,2037 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie steeg 0,8 procent tot 47,85 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 53,69 dollar per vat.