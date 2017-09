Japanse beurs begint met stevige winst aan handelsweek

Beleggers waren opgelucht dat Noord-Korea tijdens de belangrijke nationale feestdag afgelopen zaterdag geen nieuwe rakettesten heeft uitgevoerd.

Een stijging van de Japanse machineorders in juli, de eerste toename in vier maanden tijd, bood ook steun aan de handel.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent hoger op 19.545,77 punten. Een verzwakking van de Japanse yen zorgde voor flinke koerswinsten onder de grote exportbedrijven.

Honda

Automaker Honda won 1,6 procent en technologiebedrijf Murata Manufacturing steeg 2,5 procent. Ook financiële bedrijven zoals Nomura Holdings (1,8 procent) waren in trek.

Het Japanse farmaceutische concern Ono Pharmaceutical klom 2,3 procent, na berichten dat het Japanse ministerie van Gezondheidszorg het gebruik van Opdivo, een middel van Ono tegen maagkanker, zal goedkeuren.

Hang Seng

Ook elders in het Verre Oosten gingen beurzen vooruit. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 0,3 procent, nadat de Chinese centrale bank de regels voor de handel in de yuan had versoepeld.

De All Ordinaries in Sydney ging 0,7 procent hoger de dag uit en de Kospi in Seoul won 0,6 procent.