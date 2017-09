Cosmeticagigant Natura rondt overname The Body Shop af

Mededingingsautoriteiten hebben de overname goedgekeurd, meldt The Body Shop. Begin juni werd al een voorlopige overeenkomst gesloten.

Door de overname is Natura met de merken Natura, The Body Shop en Aesop actief in 69 landen. In totaal heeft het bedrijf 3.200 winkels en 17.000 werknemers.

The Body Shop, met meer dan drieduizend winkels in 66 landen, werd in 1976 in Engeland opgericht. In 2006 werd de keten door L'Oréal overgenomen.

De omzet van The Body Shop daalt echter al jaren. Daarom werd het onderdeel in februari in de etalage gezet.