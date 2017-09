Beurs Amsterdam lager door Akzo en tam Wall Street

Op het Damrak kregen beleggers een winstalarm van verf- en chemiebedrijf AkzoNobel voor de kiezen. Ook maaltijdbezorger Takeaway kreeg rake klappen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 518,56 punten. De MidKap stond een fractie lager op 800,50 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden 0,1 en 0,2 procent. De Duitse DAX won 0,1 procent onder aanvoering van staalconcern ThyssenKrupp (1,9 procent).

AkzoNobel

AkzoNobel stond in de staartgroep van de AEX met een min van 1,7 procent. De winstwaarschuwing en het ziekteverlof van financieel directeur Maëlys Castella zijn volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen heftig nieuws. Akzo zag eerder al zijn oververmoeide topman Ton Büchner vertrekken.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was telecom- en kabelbedrijf Altice met een verlies van bijna 2 procent. Dankzij winsten onder de financiële aandelen bleef het verlies van de AEX beperkt. ING Groep en ABN Amro wonnen 0,9 en 0,8 procent. Ook zorgtechnologiebedrijf Philips behoorde tot de kopgroep met een winst van 0,5 procent.

Air France-KLM

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een plus van bijna 3 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervoerde in augustus in totaal bijna 9,4 miljoen passagiers. Dat is 5,1 procent meer dan een jaar geleden. Kunstmestproducent OCI stond onderaan met een verlies van meer dan 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Takeaway bijna 10 procent. Grootaandeelhouder Prime Ventures heeft 2,75 miljoen aandelen van de maaltijdbezorger verkocht. Door de verkoop zakte het belang van Prime van iets meer dan 23 procent tot 16,8 procent. Effectendienstverlener Kas Bank dikte 1,6 procent aan na sterke halfjaarresultaten.

VolkersWessels

Op de lokale markt won VolkerWessels 0,2 procent. Het bouwbedrijf promoveert per 18 september naar de MidKap. VolkerWessels neemt de plaats in van vastgoedfonds Vastned (-0,5 procent) dat een notering in de AScX krijgt.

De euro was 1,2055 dollar waard, tegen 1,2025 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,4 procent tot 48,88 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 54,67 dollar per vat.