Nikkei in mineur de week uit

Ook de vrees dat Noord-Korea op zijn nationale feestdag op zaterdag een nieuwe rakettest gaat doen, drukte het enthousiasme van beleggers. De Nikkei iging 0,6 procent lager het weekeinde in op 19.274,82 punten.

Over de hele week genomen heeft de Japanse hoofdindex ruim 2 procent verloren.

Op macro-economisch vlak bleek dat de op twee na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal met 0,6 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Economen rekenden op een groei van 0,7 procent.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een wisselend beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent hoger en de beurs in Shanghai won 0,1 procent, hoewel de import en export in China in augustus minder sterk zijn gegroeid dan een maand eerder.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,3 procent lager en de Kospi in Seoul daalde 0,2 procent.