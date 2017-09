Korea en dure yen bezorgen Nikkei verlies

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent in de min op 19.357,97 punten. Eerder op de dag bereikte de Japanse hoofdindex het laagste niveau sinds 1 mei. Vooral de grote Japanse exportbedrijven kampten met de duurdere yen. De automakers Toyota en Honda verloren 0,9 en 0,7 procent. Computerspelletjesmaker Nintendo zakte 0,4 procent.

Japan Post Holdings en Recruit Holdings, die per 2 oktober promoveren naar de Nikkei 225-index, stegen respectievelijk 1,9 en 7,8 procent. Hokuetsu Kishu Paper en Meidensha, die na de jaarlijke herweging uit de hoofdindex zullen verdwijnen, daalden 6,1 en 6,8 procent.

De All Ordinaries in Sydney ging 0,3 procent lager de handel uit, na nieuws dat de Australische economie in het tweede kwartaal iets minder sterk was gegroeid dan verwacht. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent en in Hongkong leed de Hang Seng-index een tussentijds verlies van 0,7 procent.