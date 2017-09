Beurzen Azië laten gemengd beeld zien

Een positief cijfer over de Chinese dienstensector, die in augustus een verdere groei liet zien, bood enige steun aan de handel.

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei 0,6 procent in de min op 19.385,81 punten. Zwaargewicht Fast Retailing zakte 0,7 procent. De eigenaar van kledingketen Uniqlo kwam met tegenvallende verkoopcijfers over de maand augustus.

Computerspelletjesmaker Nintendo leverde 2,4 procent in. Volgens handelaren namen beleggers wat winst na de recente sterke koersstijging.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds een fractie hoger en de beurs in Shanghai won 0,1 procent. Uit cijfers van onderzoeksbureau Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in augustus is toegenomen.

De All Ordinaries in Sydney sloot licht hoger na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten. De Zuid-Koreaanse Kospi verloor 0,2 procent.