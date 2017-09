Digitaal beveiliger Gemalto verliest op rood Damrak

Beleggers konden zich niet richten op de Verenigde Staten. Daar zijn de beurzen dicht vanwege Labor Day.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de min op 516,27 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 786,93 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tussen 0,3 en 0,4 procent achteruit.

Gemalto

Gemalto bungelde opnieuw onderaan de AEX met een min van 10 procent. Beleggers vrezen dat de digitaal beveiliger mogelijk opnieuw met een winstwaarschuwing zal komen.

Het aandeel verloor vrijdag al 5,5 procent na tegenvallende vooruitzichten en resultaten. Analisten van Kepler Cheuvreux waren maandag negatief over het aandeel.

Philips

Philips was de grootste stijger in de AEX en won 0,9 procent aan waarde. Het zorgtechnologiebedrijf wordt door index-samensteller MSCI voortaan bij de zorgbedrijven ingedeeld. Ahold Delhaize en AkzoNobel gingen beide 0,8 procent omhoog.

In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een verlies van 3,9 procent. Beursintermediair Flow Traders was de grote winnaar met een plus van 2,3 procent na een adviesverhoging door ABN Amro.

Staalbedrijven

Verschillende staalbedrijven stonden onder druk na invallen bij vestigingen in Duitsland. ArcelorMittal, Salzgitter en nog vijf bedrijven zijn onderwerp van onderzoek door de Duitse kartelwaakhond.

ArcelorMittal verloor net geen procent, Salzgitter sloot de dag af met een verlies van 2,3 procent. Ook branchegenoot ThyssenKrupp (min 1,3 procent) zou mogelijk verdacht zijn.

Gouddelvers waren in trek door de oplopende geopolitieke spanningen rond Noord-Korea. In Londen wonnen Fresnillo en Randgold Resources tot 3 procent.

Novartis

In Zürich zakte farmaceut Novartis 0,9 procent. Vasant Narasimhan wordt de opvolger van topman Joseph Jimenez die eind januari vertrekt. Verder kijkt het concern nog altijd naar de strategische opties voor zijn kwakkelende divisie voor oogverzorgingsproducten, Alcon.

De euro was 1,1915 dollar waard, tegen 1,1888 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 47,49 dollar per vat. De prijs van Brentolie daalde juist 0,7 procent en was 52,36 dollar per vat waard.