Kernproef Noord-Korea zet Nikkei op verlies

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent in de min op 19.508,25 punten. De Zuid-Koreaanse Kospi verloor 0,9 procent.

De Japanse zeemijnenmaker Ishikawa Seisakusho sloeg juist munt uit de oplopende militaire dreigingen in de regio. Het aandeel won 5,7 procent

China

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook overwegend omlaag. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent in de min.

De beurs in Shanghai won juist 0,4 procent om te eindigen op de hoogste stand in ruim anderhalf jaar. Beleggers daar zien het wel loslopen met de crisis rond Noord-Korea.

Honda

Honda daalde 1,5 procent. De Japanse automaker heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in de zaak rond de defecte airbags van de Japanse fabrikant Takata. Honda betaalt een bedrag van 605 miljoen dollar aan auto-eigenaren onder meer om kosten van reparaties te dekken.

De handel verliep relatief rustig aangezien de beurzen in New York maandag gesloten blijven vanwege Labor Day.