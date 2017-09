Gemalto onderuit op Damrak

Beleggers verwerkten onder meer een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. Digitaal beveiliger Gemalto ging op Beursplein 5 onderuit na tegenvallende resultaten.

De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 0,4 procent op 518,18 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 792,64 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Gemalto was veruit de sterkste daler in de AEX met een verlies van 5,5 procent. De digitaal beveiliger zag de winst in de eerste helft van het jaar flink dalen door tegenvallers op de markt voor simkaarten. Ook de omzet nam af. Volgens kenners behoort een nieuwe winstwaarschuwing tot de mogelijkheden, mede omdat het bedrijf geen zicht zou hebben op de toekomst.

ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal (plus 2,5 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Speciaalchemiebedrijf DSM stond ook bij de koplopers na een adviesverhoging. Het aandeel won 2,4 procent.

In de MidKap was kunstmestproducent OCI veruit de sterkste stijger met een winst van meer dan 7 procent. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een verlies van 3,7 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

Arcadis won 1,6 procent. Het ingenieursbureau is onder meer gevraagd om inspecties te doen bij twee waterzuiveringsinstallaties in de door orkaan Harvey getroffen Amerikaanse stad Houston.

Europa

Vivendi dikte in Parijs 5 procent aan na sterke resultaten van het Franse mediaconcern. Supermarktconcern Carrefour, dat donderdag al ruim 13 procent verloor na een winstalarm, verloor nog eens 1,8 procent.

In Stockholm kreeg Volvo er bijna 8 procent bij. Beleggers waren tevreden over de nieuwe financiële doelstellingen van het Zweedse automerk. ThyssenKrupp klom 0,8 procent in Frankfurt. Het Duitse staal- en industrieconcern schrapt 1500 arbeidsplaatsen bij zijn divisie die industriële installaties maakt. Duitsland wordt het zwaarst getroffen door de reorganisatie.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegen 1,1888 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 47,12 dollar per vat. De prijs van Brentolie zakte 0,2 procent tot 52,78 dollar per vat.