Japanse beurs sluit handelsweek positief af

Ook een sterker dan verwachte groei van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in augustus bood enige steun aan de handel.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus op 19.691,47 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 1 procent en doorbrak daarmee een zesweekse verliesreeks.

De Japanse technologiebedrijven behoorden tot de sterkste stijgers na het recordslot van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Chiptester Advantest klom 2 procent en elektronicabedrijf Sony dikte 0,9 procent aan.

Ook op de andere beurzen in het Verre Oosten bleven de koersuitslagen beperkt. Beleggers namen geen grote posities in voorafgaand aan het belangrijke Amerikaanse banenrapport en het lange weekeinde in de VS. De beurzen in New York zijn maandag gesloten vanwege Labor Day.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds nagenoeg onveranderd. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,2 procent hoger en de Kospi in Seoul daalde 0,2 procent.