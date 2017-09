Amerikaanse beurzen sluiten met winst

De leidende Dow-Jonesindex ging de handelsdag 0,3 procent hoger uit op 21.952,35 punten. De brede S&P 500 ging 0,6 omhoog tot 2471,61 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent, naar 6428,66 punten.

Sterkste stijger in de Dow was zorgverzekeraar UnitedHealth met een winst van 1,5 procent. De farmaceuten Pfizer en Merck wonnen 1,4 en 1,2 procent.

Walt Disney was de sterkste daler bij de hoofdfondsen. Het entertainmentconcern dook 1,6 procent de min in na geruchten dat het wil gaan snijden in het onderdeel Disney/ABC Television Group om kosten te besparen.

Wells Fargo verloor 0,6 procent nadat de bank bekend had gemaakt dat er meer valse rekeningen zijn geopend door frauderende medewerkers. Voor die kwestie kreeg het financiële concern vorig jaar een fikse boete.

Consumenten

Amerikaanse consumenten gaven in juli iets meer uit dan een maand eerder. De stijging was iets minder sterk dan waar kenners op gerekend hadden. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten steeg afgelopen week minder sterk dan verwacht. De woningverkopen zijn in juli onverwacht gedaald.

Verder blijft tropische storm Harvey de gemoederen op Wall Street bezighouden. Het natuurgeweld zorgde onder meer voor schommelingen bij prijzen voor ruwe olie en benzine. Door de storm zagen grote spelers in de oliesector zich genoodzaakt raffinaderijen tijdelijk stil te leggen.

Volgens gouverneur Greg Abbott van Texas heeft die staat misschien wel veel meer dan 125 miljard dollar nodig van de Amerikaanse regering om er weer bovenop te komen.

Euro

De euro steeg iets en was 1,1903 dollar waard, tegen 1,1888 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De olieprijzen gingen ook omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 47,10 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 52,38 dollar per vat.