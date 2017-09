Lagere yen zorgt voor hogere koersen Japanse beurs

De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent hoger op 19.646,24 punten. Vooral de Japanse exportbedrijven profiteerden van de goedkopere yen.

De automakers Subaru en Honda stegen 0,6 procent en 1,4 procent, en technologiebedrijf Hitachi klom 1,7 procent. Filmmateriaalmaker Fujifilm dikte 2,3 procent aan, na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag. In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de min. De Kospi in Seoul verloor 0,7 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,7 procent hoger sloot.